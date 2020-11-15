15 Kasım 2020 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:08:00
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Şarkıcı Aynur Aydın, önümüzdeki günlerde çıkacak olan yeni şarkısı "Sahiden" için heyecanlı olduğunu söyledi.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı Aynur Aydın, "Ancak beni benden daha çok sevecek birine aşık olabilirim. Gerçekten işi zor. O kişiyi bulursam eğer el ele karşınıza çıkarız" diye konuştu.
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- Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!