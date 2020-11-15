Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı Aynur Aydın, "Ancak beni benden daha çok sevecek birine aşık olabilirim. Gerçekten işi zor. O kişiyi bulursam eğer el ele karşınıza çıkarız" diye konuştu.