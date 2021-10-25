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25 Ekim 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 13:30:00

‘Ünlü' polemik

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ile fenomen Ece Ronay birbirlerine girdiler.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ile fenomen Ece Ronay birbirlerine girdiler. Yasmin Erbil, babasının Ece Ronay'ı taciz etiği yönündeki suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu. Babasıyla ilgili kendisine gelen yorumlardan sonra suskunluğunu bozan Erbil, ''O benim babam. O benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de yanında olacağım. Hiç tanımadığım TikTok'da ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim'' dedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medyadan Yasmin Erbil'e yüklendi. Ronay, ''Sen beni ezmeye zeka olarak müsait değilsin. Tabii bizim babamız ünlü olalım diye bizleri dizilere sokmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun'' dedi.

Etiketler : Mehmet Ali Erbil Yasmin Ece Ronay
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