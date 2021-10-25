‘Ünlü' polemik

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin ile fenomen Ece Ronay birbirlerine girdiler. Yasmin Erbil, babasının Ece Ronay'ı taciz etiği yönündeki suçlamalarla ilgili ilk kez konuştu. Babasıyla ilgili kendisine gelen yorumlardan sonra suskunluğunu bozan Erbil, ''O benim babam. O benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de yanında olacağım. Hiç tanımadığım TikTok'da ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim'' dedi. Bunun üzerine Ece Ronay, sosyal medyadan Yasmin Erbil'e yüklendi. Ronay, ''Sen beni ezmeye zeka olarak müsait değilsin. Tabii bizim babamız ünlü olalım diye bizleri dizilere sokmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun'' dedi.