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05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:40:00

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den örnek davranış! Kanserle mücadele edenleri unutmadı

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Oyuncu Pınar Deniz, dün 27. yaş gününü kutladı.

Pınar Deniz, kendisine hediye göndermek isteyenleri ‘Kansersiz Yaşam Derneği’yle yürüttüğü projeye yönlendirerek, sevenlerini öncelikli olarak İzmir’deki depremzedeler arasından bu hastalıkla mücadele edenlere ve daha sonra tüm kanser hastalarına bağışta bulunmak konusunda teşvik etti. Pınar Deniz’in bu örnek davranışı yıllar boyu bu amansız hastalıkla savaşan birçok güzel kalbe umut oldu.

Etiketler : Pınar Deniz Kansersiz Yaşam Derneği örnek davranış proje bağış teşvik yaş günü
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