Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor

'Masumiyet' dizisiyle son dönemin konuşulan ikililerinden olan Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan, ünlü olmanın dezavantajlarını sıraladı. Serkay Tütüncü, ''Söylediklerimin çok eleştiri alması üzücü oluyor. Dikkate alınsın istemiyorum sözlerim' derken İlayda Alişan ise ''Özgür değilsin, her an her hareketine dikkat etmek zorunda kalıyorsun. Bunlar benim için yeterince dezavantaj'' açıklamasını yaptı. İkili, sette çok eğlendiklerini de belirtti.