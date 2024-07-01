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01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:05:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:05:00

Ünlü isim Tanyeli müjdeyi verdi! Ekrana dönüyor... "Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, "Ben dilenci değilim" diyerek ekranlara döndüğünü müjdeledi. Tanyeli, 3 milyon TL tutan hastane masraflarını yakın dostlarının ödediğini belirtti. Kimseye yük olmak istemediğini söyleyen ünlü isim, "Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık" dedi.

Bir senedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, 'Ben dilenci değilim' diyerek yeni bir televizyon programına başlayacağını duyurdu. Tedavi süresince 3 milyon TL tutan hastane masraflarını yakın dostlarının ödediğini belirten Tanyeli, artık kimseye yük olmak istemediğini söyledi.

ÜNLÜLER DESTEK OLDU!

TANYELİ: ONLAR BANA VEFASI GÖSTERDİ

Kalkan'da bir davete katılan Tanyeli, "Maddi olarak hazırlıksızdım. Asla dilenci değilim. Ebru Gündeş, Hakan Altun, Yıldız Tilbe ve Sibel Can destek oldu. Kimseye telefon açıp, bir şey istemedim. Onlar bana vefasını gösterdi." dedi.

TANYELİ: KANAL KANAL DOLAŞTIM, PROGRAMI KAPTIM

Tanyeli ayrıca, "Hiç çekinmeden kanal kanal dolaştım. 'Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık' dedim. Programı kaptım'' açıklamasında bulundu.

'TANYELİ İLE LEZZETLİ SOHBETLER' BAŞLIYOR!

Yemek programı yapacağını belirten Tanyeli, "Çekimlere önümüzdeki hafta başlıyorum. Programın adı 'Tanyeli ile Lezzetli Sohbetler'. Elim lezzetlidir" dedi.

TANYELİ SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Tanyeli sağlık durumu hakkında ise, "İki gün önce radyoterapim bitti. Maalesef davetsiz misafirler boynum ve koltuk altımda bulundu'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : ünlü isim tanyeli pankreas kanseri tanyeli ile lezzetli sohbetler
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