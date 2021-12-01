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Ünleri 65 ülkeye yayıldı
01 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 18:00:00

Ünleri 65 ülkeye yayıldı

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Sadakatsiz dizisi 65 ülkede yayılanarak en çok satan Türk dizisi olma yolunda ilerliyor.

Sadakatsiz dizisi 65 ülkede yayılanarak en çok satan Türk dizisi olma yolunda ilerliyor. Dizinin başrol oyuncuları Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk da bu ülkelerde büyük beğeni topluyor. Sadakatsiz dizisi, İspanya'da En İyi Yabancı Drama, En İyi Yabancı Aktör ve Aktris dallarında "PRODU" ödüllerine de aday gösterildi.

Etiketler : Sadakatsiz yayılanarak Türk dizisi Cansu Dere
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