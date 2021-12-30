Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Kubat, ilk albümünün çıkışıyla ilgili konuştu. Unkapanı'na ilk geldiğinde korktuğunu belirten Kubat, "İlk albüm için Belçika'dan Unkapanı'ya görüşmeye geldiğimde bir Hollywood beklemesem de en azından Bollywood bekliyordum. Manifaturacılar çarşısından çıkacağını görünce tereddütlü davrandım ve önce bir temkinli oldum. Ama daha sonra tanıştığım müzik yönetmeni sayesinde rahatladım'' dedi.