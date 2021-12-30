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30 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 13:30:00

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

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Kubat, ilk albümünün çıkışıyla ilgili konuştu. Unkapanı'na ilk geldiğinde korktuğunu belirten Kubat, "İlk albüm için Belçika'dan Unkapanı'ya görüşmeye geldiğimde bir Hollywood beklemesem de en azından Bollywood bekliyordum.

Kubat, ilk albümünün çıkışıyla ilgili konuştu. Unkapanı'na ilk geldiğinde korktuğunu belirten Kubat, "İlk albüm için Belçika'dan Unkapanı'ya görüşmeye geldiğimde bir Hollywood beklemesem de en azından Bollywood bekliyordum. Manifaturacılar çarşısından çıkacağını görünce tereddütlü davrandım ve önce bir temkinli oldum. Ama daha sonra tanıştığım müzik yönetmeni sayesinde rahatladım'' dedi.

Etiketler : Kubat Hollywood Unkapanı
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