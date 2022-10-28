Üniversite yıllarına döndü

Şarkıcı Fikri Karayel, Okan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yıllarında dinlediği şarkılardan bir repertuar oluşturan Karayel, "Sayenizde üniversite yıllarıma geri döndüm, ne güzel zamanlardan geçiyorsunuz, çok şanslısınız diyerek" kendisini izlemeye gelen öğrencilere seslendi. Karayel, sahne şovları ve enerjisiyle öğrencilere yaklaşık iki saat boyunca eğlenceli anlar yaşattı.

