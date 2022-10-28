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28 Ekim 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 17:00:00

Üniversite yıllarına döndü

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Şarkıcı Fikri Karayel, Okan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Şarkıcı Fikri Karayel, Okan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yıllarında dinlediği şarkılardan bir repertuar oluşturan Karayel, "Sayenizde üniversite yıllarıma geri döndüm, ne güzel zamanlardan geçiyorsunuz, çok şanslısınız diyerek" kendisini izlemeye gelen öğrencilere seslendi. Karayel, sahne şovları ve enerjisiyle öğrencilere yaklaşık iki saat boyunca eğlenceli anlar yaşattı.

Etiketler : fikri karayel okan üniversitesi şarkıcı
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