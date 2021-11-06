Evirgen'den aşk itirafı

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden itiraf geldi. Yönetmen Evirgen, teve2'deki 'Magazin Masası' porgramına "Evet Serenay'la aşk yaşıyoruz" diyerek açıklamada bulundu. 'Şahmeran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Sarıkaya, 2 ay önce aşk iddialarıyla ilgili "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.