Evirgen'den aşk itirafı

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06 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 15:30:00

Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya aşkı itirafı

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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden aşk itirafı geldi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinden itiraf geldi. Yönetmen Evirgen, teve2'deki 'Magazin Masası' porgramına "Evet Serenay'la aşk yaşıyoruz" diyerek açıklamada bulundu. 'Şahmeran' dizisinin çekimleri için Adana'da olan Sarıkaya, 2 ay önce aşk iddialarıyla ilgili "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" demişti.

Etiketler : serenay sarıkaya umut evirgen aşk magazin haberleri
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