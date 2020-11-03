03 Kasım 2020 Salı 17:05:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 11:58:00
Umut Evirgen ve sevgilisi Melisa Şenolsun trafikte de el ele
Tuba Büyüküstün ile ilişkisi biten Umut Evirgen ve sevgilisi Melisa Şenolsun trafikte el ele görüntülendi.
Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile ilişki yaşayan Umut Evirgen, önceki akşam kız arkadaşıyla ile Baltalimanı'nda kameralara yansıdı. Aracın arka koltuğunda oturan sevgililerin yolculuk boyunca ellerini bir an olsun birbirinden ayırmadıkları da dikkatlerden kaçmadı.