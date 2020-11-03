Umut Evirgen ve sevgilisi Melisa Şenolsun trafikte de el ele

Tuba Büyüküstün ile ayrıldıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile ilişki yaşayan Umut Evirgen, önceki akşam kız arkadaşıyla ile Baltalimanı'nda kameralara yansıdı. Aracın arka koltuğunda oturan sevgililerin yolculuk boyunca ellerini bir an olsun birbirinden ayırmadıkları da dikkatlerden kaçmadı.



