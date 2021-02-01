01 Şubat 2021 Pazartesi 19:24:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 11:42:00
Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık
Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim'e doğum gününde gönderdiği pastayla sosyal medyada ses getirdi.
Eşinin yeni yaşında özel bir pasta yaptıran Ümit Erdim, üzerine ise ‘’Hanımcılık kazanacak’’ notunu düştü. Oyuncu, mutlu bir evliliğinin sırrının sorulmasına da ‘hanımcılık’ cevabını verdi.
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