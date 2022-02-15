Umarım çocuğum olur

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcı, Emaar'daki moda ve alışveriş festivalinde sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Akçıl, "Allah umarım bir gün bana baba olmayı nasip eder. Bir çocuğum olsun çok istiyorum" dedi.