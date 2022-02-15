VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Seviyesizlikte dip yaptılar!
Rusya'dan geri adım: Askerlerini çektiler
Türkiye'den Kudüs'e ziyaret
Üç KDV indirimi daha geliyor
"Yeni bir dönemi başlattık"
"Masanın ayağı HDP'dir"
Savaş an meselesi!
Kanada'da tarihi karar!
Faturaya yeni destek geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Kapadokya çıkarması
Umarım çocuğum olur
Ukraynalı güzelle klip
Saba'nın tahtını sallıyor
Anne-kızın alışveriş keyfi
Piyanistle düet
Yer gök aşk
Güneş ışığı da katarakt yapar
Kalp krizi ve felce karşı C vitamini tüketin
Uzmanı uyardı: Kaplıcada yüzülmez
Yüksek ateşi sarımsak ve zencefile yenin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Şubat
Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde ölü bulundu
Fransa'da Sarı Yeleklilerin temsilcisi için gösteri yasağı talebi reddedildi
15 Şubat 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 12:30:00

Umarım çocuğum olur

ABONE OL

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

İkinci kez nikâh masasına oturduğu Burcu Kıratlı'ya çekişmeli boşanma davası açan Sinan Akçıl, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Şarkıcı, Emaar'daki moda ve alışveriş festivalinde sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, şarkılarını dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Akçıl, "Allah umarım bir gün bana baba olmayı nasip eder. Bir çocuğum olsun çok istiyorum" dedi.

Etiketler : Umarım çocuğum olur Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
Sette talihsiz kaza

Sette talihsiz kaza
Yerli Britney ve Justin

Yerli Britney ve Justin
Kaderimin oyunu

Kaderimin oyunu
İzmir'de ‘Dilber Ay' sevgisi

İzmir'de ‘Dilber Ay' sevgisi
Dördüncü kardeşi istemiyor

Dördüncü kardeşi istemiyor
Öztekin'in son filmi

Öztekin'in son filmi
Enerjik Yıldız

Enerjik Yıldız
Evlilik tarihi netleşmedi

Evlilik tarihi netleşmedi
Müzik dünyasına transfer

Müzik dünyasına transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER