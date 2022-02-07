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07 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 09:30:00

Uluslararası 3 milyonluk anlaşma

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'Rus kökenliyim' diyen Meryem Uzerli, Rusya'da ilk reklam filmini kaptı. Bir kozmetik firmasıyla anlaşan Uzerli, 3 milyon TL kazandı.

'Rus kökenliyim' diyen Meryem Uzerli, Rusya'da ilk reklam filmini kaptı. Bir kozmetik firmasıyla anlaşan Uzerli, 3 milyon TL kazandı.

'Rus kökenliyim' diyen oyuncu Meryem Uzerli, parayı vurdu. Geçtiğimiz yıllarda Moskavalı gazetecilere yaptığı açıklamayla ülkede popüler hale gelen Uzerli, burada milyonluk reklam anlaşmasına imza attı. Rusya'da Sophie Bogarne isimli ünlü menajerle çalışmaya başlayan oyuncu, bir kozmetik markasının yeni yüzü oldu. Faberlic adlı markayla masaya oturan oyuncu, reklam anlaşmasından 3 milyon TL aldı. Geçtiğimiz günlerde markanın tanıtımı için ülkeye giden Uzerli, lansmanda sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Lansmandan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Oyuncunun reklam anlaşmasının yanı sıra Rusya'da bir sinema filminde rol alacağı öğrenildi.

Etiketler : Uluslararası 3 milyonluk anlaşma Faberlic Rus kökenliyim Meryem Uzerli
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