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17 Nisan 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 13:04:00

Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

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Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide Osmanlı akıncısına hayat verecek olan Can Yaman Ukraynalı çocuklarla bir araya geliyor.

Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide Osmanlı akıncısına hayat verecek olan Can Yaman Ukraynalı çocuklarla bir araya geliyor. Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, 22 Nisan Dünya Günü'nde miniklerle buluşacak. Yaman, Toskana'da, Santa Croce Belediyesi'nin hazırladığı etkinlikte Ukraynalı çocuklarla birlikte ağaç dikecek.

Etiketler : Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek Orhan Yeniaras El Turco
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