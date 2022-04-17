Ukraynalı miniklerle ağaç dikecek

Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide Osmanlı akıncısına hayat verecek olan Can Yaman Ukraynalı çocuklarla bir araya geliyor. Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu, 22 Nisan Dünya Günü'nde miniklerle buluşacak. Yaman, Toskana'da, Santa Croce Belediyesi'nin hazırladığı etkinlikte Ukraynalı çocuklarla birlikte ağaç dikecek.