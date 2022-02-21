Ufak dokunuşlar kadını güzelleştirir

Şarkıcı Yeşim Salkım estetiğe karşı olmadığını açıkladı. Emel Güneş'in sahibi olduğu güzellik merkezinin açılışına katılan Salkım, "Güzellik son zamanlarda bütün kadınların ve bütün erkeklerin özellikle çok düşkün olduğu bir konu... Bunu doğru yaptığın zaman bence belli bir yaş aldıkça da ihtiyacımız olan bir şey. Bence ufak dokunuşlar kadınları güzelleştirir" dedi. Kariyeri boyunca gazino tekliflerini reddettiğini söyleyen Salkım, "Özel gecelere daha çok halk konserine gidiyorum. Paralı yani daha kapıdan parayla girilen yerleri tercih etmiyorum. Ben halka şarkı söylüyorum" dedi.

