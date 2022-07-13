Üçüncü kez yönetmen koltuğunda

Yeni şarkısı için stüdyoya giren Hülya Avşar, parçanın klibi için yönetmen koltuğuna oturacak. Şarkıcı Hülya Avşar, Bodrum'da sevenlerinin karşısına çıktı. Azka Otel'de sahne alan sanatçı, Melih Yazgan imzalı siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı oldu. 'Sen Aşk Mısın' adlı şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yapan Hülya Avşar, önümüzdeki günlerde yeni bir parça çıkaracağını açıkladı. Haraketli bir parçaya imza atacak olan Avşar Kızı, parçanın klibini de kendisi çekecek. Daha önce 'Sensiz Kaldım' parçasının klibini ve 'Selfi' filmi için yönetmen koltuğuna oturan Avşar Kızı kariyerinde 3. kez kamera arkasına geçecek. Öte yandan sanatçıyı izlemeye gelenler arasında Zehra Çilingiroğlu vardı.