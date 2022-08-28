Üçüncü kez ayrıldılar

Geçtiğimiz ay Çeşme'de tatil yapan ve aşk dolu pozlarıyla gündeme gelen oyuncu Berk Atan ile sevgilisi fenomen Selin Yağcıoğlu, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Ünlü çiftin kıskançlık yüzünden ayrıldıkları öne sürüldü. Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.