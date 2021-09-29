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29 Eylül 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 13:00:00

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

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2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil, üçüncü çocuk düşüncesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil, üçüncü çocuk düşüncesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan oyuncu sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan'la mutlu bir evlilik sürdüren Akil, bir hayranının "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusuna "Hem 'Evet', hem de 'Hayır'. Çünkü 'Ya yine ikiz gelirse?' diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet" diyerek cevap verdi.

Etiketler : Alin ve Lina Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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