Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil, üçüncü çocuk düşüncesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan oyuncu sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan'la mutlu bir evlilik sürdüren Akil, bir hayranının "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusuna "Hem 'Evet', hem de 'Hayır'. Çünkü 'Ya yine ikiz gelirse?' diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet" diyerek cevap verdi.