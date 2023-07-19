Üçüncü çocuğa enerjim var

Manken ve sunucu Çağla Şıkel (44), üçüncü kez anne olmak istediğini açıkladı. Avukat Nail Gönenli'yle mutlu bir ilişkisi olan Şıkel, sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Manken, bir takipçisinin "Bir çocuğa daha enerjiniz var mı, ister misiniz?" sorusuna "İstediğim her şeye enerjim var. Yeter ki isteyeyim. Yorgunluk daha çok zihinseldir. Bedenin ve ruhun sesini dinlemek önemli" diyerek cevap verdi. Şıkel'in Kuzey ve Uzay adından iki oğlu var.