Ücretini iki katına çıkardı

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel, 2021'in kârlı anlaşmasına imza attı. Erçel, geçen sezon reklam yüzü olduğu giyim markası Nocturne ile olan anlaşmasını iki katı ücretle yeniledi. Geçen sezon 500 milyon liraya anlaşmaya imza atan oyuncu, 2021 için bir milyon TL'ye el sıkıştı. Bir yıl sözleşmesini uzatan oyuncu, markanın hem televizyon hem de dijital ortamlardaki tanıtımlarında yer alacak.