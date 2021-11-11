uçakta milyonluk pişti

Avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'da tatil yapan Kemal Gülman 7 yıldır boşanma davası devam eden eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta pişti oldu. İşadamı habercilere, "Bu kadın belasını arıyor" dedi.

Yaklaşık iki yıldır avukat Eda Cideli'yle aşk yaşayan Kemal Gülman'ın tatili tatsız bitti. Fransa'nın Nice kentinden keyif yapan Gülman ve Cideli, Türkiye'ye dönerken uçakta bir sürprizle karşılaştı. Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk geldi. Havada soğuk rüzgarların estiği yolculukta havaalanında görüntülenen Kemal Gülman, habercilere, "Bu kadın belasını arıyor!" dedi. Sinir krizi geçirdiğini söyleyen Feryal Gülman, zina davası açacağını belirtti. Gülman, "Aynı hizada oturduk, 3A'da ben oturuyordum, 3D'de Kemal oturuyordu. Sevgilisi 4D'de idi... Sinir krizi geçirdim, hostesten yerimi değiştirmesini istedim. Hala benim resmî kocam, alana ister gazeteci ister dedektif çağırırım. Kocam olduğu için sevgilisiyle gördüm ve yeniden zina davası açabilirim" dedi.