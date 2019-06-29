Üç kuşak bir arada

Müzikteki başarısı kadar açıklamaları ve danslarıyla da adından her zaman söz ettiren Yıldız Tilbe, yıllardır kimseye göstermediği kızı ve torunlarını ilk kez sosyal medyada paylaştı. 16 yaşındayken Güngör Karahan’a kaçarak evlenen ve bir ay geçmeden eşini askere uğurlayan Tilbe, henüz eşi askerdeyken kızını kucağına almıştı. 6 yıl sonra eşinden ayrılan Tilbe, sonrasında şöhreti yakalamış, kızı Sezen Burçin'i de gözlerden uzak büyütmüştü. Şimdilerde 35 yaşında olan Sezen Burçin, ilk kez düğününde görüntülenmişti.

ANNE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORLARDI

Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo'nun da katıldığı dügünde varlığından haberdar olduğumuz Sezen Burçin, annesine olan benzerliğiyle herkesi şaşırtmıştı. İlk eşi Serdar Özden'den ayrıldıktan sonra Tarık Can'la nikah masasına oturan genç kadının Seyran ve Samira adında 2 çocuğu oldu. Yıldız Tilbe, kızı ve torunlarını medyadan uzak tutarken önceki gün şaşırtan bir paylaşım yaptı. Kızı ve 2 torunuyla çektiği selfie'yi sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu. Pek çok hayranı, ünlü şarkıcının anne olduğundan bile habersizken torunlarının da olduğunu öğrenmesi şok etkisi yaptı. Anne kızın birbirine olan benzerliği de şaşırttı.

52 yaşındaki Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu hayranlığından ötürü adını Sezen koyduğu kızının benzerliği sosyal medyanın gündemine oturdu. Tilbe’nin torunları Seyran ve Samira’nın da olduğu 3 kuşağın bir arada çekilmiş fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.