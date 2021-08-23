Üç kuşak aynı sahnede

Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin yaz turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Sanatçı kendini izleyenler arasında olan, oğlu söz yazarı Murat Evgin'i ve torunu Erem Erol Evgin'i sahneye davet etti. Evgin, Baba -Oğul şarkısını torunu ve oğluyla birlikte seslendirdi.