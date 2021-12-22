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22 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00

‘Üç Kuruş'luk kavga

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'Üç Kuruş' dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun yönetmen Sinan Öztürk'le kavga ettiği öne sürüldü.

'Üç Kuruş' dizisinin Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun yönetmen Sinan Öztürk'le kavga ettiği öne sürüldü. Yapım için saçlarını sarıya boyatıp yeni bir imaja da bürünen oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti. Kaygılaroğlu'nun çok yorulduğunu söyleyerek işi bırakıp gittiği gün tekrar geri dönmediği belirtildi. Ertesi gün sete geri geldiğinde ise yönetmen Sinan Öztürk ünlü oyuncuyla tartıştı. Yaşanan gerilim işin devam etmesi gerektiği için kısa sürede tatlıya bağlandı. Yakın çevresine yeterince dinlenemediğini belirten Kaygılaroğlu'na Ay Yapım'ın uyarı verdiği iddia edildi.

Etiketler : Üç Kuruş Kartal Uraz Kaygılaroğlu Sinan Öztürk
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