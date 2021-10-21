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21 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:00:00

‘Üç Kuruş' heyecanı

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Nesrin Cavadzade, 'Yasak Elma' dizisinden ayrılır ayrılmaz 'Üç Kuruş' adlı yapımla anlaştı.

Nesrin Cavadzade, 'Yasak Elma' dizisinden ayrılır ayrılmaz 'Üç Kuruş' adlı yapımla anlaştı. Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Cavadzade, rolü hakkında konuştu. Bahar karakterini canlandıran oyuncu, ''Bizi kendimizle yüzleştirecek, bir an önce seyirciyle buluşması için gün sayıyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız" dedi. Yapımın kadrosuna aynı zamanda Aslıhan Malbora ve Nursel Köse dahil oldu.

Etiketler : Nesrin Cavadzade Yasak Elma Üç Kuruş
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