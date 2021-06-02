Üç gün zorlama hapis

Fenomen Selin Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' programda kendisini ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla 3 ay tedbir kararı aldırdığı Deniz Akkaya hakkında bu kez 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. Selin Ciğerci'yi haklı bulan mahkeme, tedbir kararını ihlal eden Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

Neslihan KESKİN