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02 Haziran 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 14:00:00

Üç gün zorlama hapis

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Fenomen Selin Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' programda kendisini ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla 3 ay tedbir kararı aldırdığı Deniz Akkaya hakkında bu kez 'zorlama hapsi' talebinde bulundu.

Fenomen Selin Ciğerci, 'Söylemezsem Olmaz' programda kendisini ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla 3 ay tedbir kararı aldırdığı Deniz Akkaya hakkında bu kez 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. Selin Ciğerci'yi haklı bulan mahkeme, tedbir kararını ihlal eden Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : selin ciğerci deniz akkaya gökhan çıra tedbir kararı hapis
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