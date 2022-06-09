Twitter'ı yok, TikTok'u var

Nilüfer, bazı kadın şarkıcıların tartışma yaratan sahne kostümleriyle ilgili konuştu. Nilüfer, "Herkes kendi giydiğinden sorumludur. Herkes ne istiyorsa onu giysin. Sanatçı niye örnek olsun ki" diye konuştu. Sanatçı kendi adına açılan Twitter hesabının sahte olduğunu söyleyip geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açtığını da sözlerine ekledi. Nilüfer, tüm dünya starlarının Tiktok kullandığını ifade edip "Tüm dünya starlarının hepsinin bir TikTok hesabı var. Ben de orada olmayı uygun gördüm" dedi.

