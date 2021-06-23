Tutkulu aşkı acı çektirdi

Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise, yaşadığı aşk acısını şu sözlerle anlattı: "Ne kadar tutkulu seversen o kadar acı çekersin."

Kaan Yıldırım ile olan birlikteliğini bitiren Hadise, önceki gün manidar bir göndermede bulundu. Ayrılık sonrası çıkardığı 'Hay Hay' şarkısındaki 'Hay hay hadi ayıralım yolları, bay bay. Nasıl unuturuz o günleri, say say. Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!' sözleriyle dikkat çeken Hadise, yazdığı yorumla bu kez büyük bir aşk yaşadığını ima etti. Hadise, bir arkadaşına "Ne kadar tutkulu seversen, o kadar acı çekersin" yanıtını verdi. Aralarındaki büyük aşktan dolayı ilişkilerine birçok kez yeniden şans tanıyan çiftin bu kez bir araya gelmeme kararı aldığı da öğrenildi.

Hadise'yi sildi Demet'e destek verdi

Hadise ve eski eşi Reza Zarrab arasında çıkan haberlere en başından beri sessiz kalan Ebru Gündeş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Akalın ve Hadise'nin yeni çıkardığı şarkıların sosyal medyada kıyaslanması üzerine Gündeş, Akalın'ın şarkısını paylaşarak, sanatçıya destek verdi.