turneler tam gaz

Şarkıcı Tan, Açıkhava Turnesi'ne kaldığı yerden devam ediyor. Popçu, Bayhan prodüksiyon organizasyonuyla Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Tan dünden bugüne kadar olan şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Sanatçı, 15,16 ve 17 Ekim'de üç gün üst üste Harbiye Açıkhava'da İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.