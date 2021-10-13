turneler tam gaz

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13 Ekim 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 11:00:00

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Şarkıcı Tan, Açıkhava Turnesi'ne kaldığı yerden devam ediyor. Popçu, Bayhan prodüksiyon organizasyonuyla Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Tan, Açıkhava Turnesi'ne kaldığı yerden devam ediyor. Popçu, Bayhan prodüksiyon organizasyonuyla Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Tan dünden bugüne kadar olan şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Sanatçı, 15,16 ve 17 Ekim'de üç gün üst üste Harbiye Açıkhava'da İstanbullu müzikseverler ile buluşacak.

Etiketler : Şarkıcı Tan Açıkhava Turnesi Bayhan prodüksiyon
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