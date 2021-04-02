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02 Nisan 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 12:00:00

Türkülere caz yorumu

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Caz sanatçısı Esra Zeynep Yücel, yeni albümü 'Misafir'i dinleyicisiyle buluşturdu.

Caz sanatçısı Esra Zeynep Yücel, yeni albümü 'Misafir'i dinleyicisiyle buluşturdu. Türk müziğinin unutulmaz türküleri ve şarkılarını kendine has tarzıyla okuyan Yücel, albümünde etnik Türk enstrümanlarının kullanıldığını ve evrensel bir çalışmaya imza attığını söyledi. Yücel'e albümünde Türk Halk Müziği'nin başarılı ismi Cengiz Özkan ve caz sanatçısı İlhan Erşahin ve Hüseyin Ay gibi müzisyenler eşlik etti.

Etiketler : esra zeynep yücel misafir türkü
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