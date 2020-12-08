Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'

Almanya’da karantinaya giren sevilen sanatçı ,15 gün sonra yeniden virüse yakalandı. Yurtdışından gelen yine bir akrabasından virüs bulaşan sanatçıda akciğer ve kanda yoğun iltihaplanma tespit edildi. Ekin “Bana bir şey olmaz demeyin ben 2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim’’ diyerek salgın konusunda uyarıda bulundu.