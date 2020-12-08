08 Aralık 2020 Salı 13:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 10:11:00
Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'
Türkücü Ekin, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı için Almanya'ya gittiği sırada koronavirüse yakalandı.
Almanya’da karantinaya giren sevilen sanatçı ,15 gün sonra yeniden virüse yakalandı. Yurtdışından gelen yine bir akrabasından virüs bulaşan sanatçıda akciğer ve kanda yoğun iltihaplanma tespit edildi. Ekin “Bana bir şey olmaz demeyin ben 2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim’’ diyerek salgın konusunda uyarıda bulundu.
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- Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'