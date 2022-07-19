Türkü okumak istiyor

TRT'nin 'Balkan Ninnisi' adlı dizisinde oynayan Deniz Gürkan, yapımdaki müziklerin sahneyi baştan yarattığını söyleyerek, "Bir Balkan türküsü okumayı çok isterim'' dedi. TRT 1'in Üsküp'te çekilen ve ilgi odağı olan dizisi Balkan Ninnisi, usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar genç yeteneklerin başarılı performanslarıyla da dikkat çekiyor. Dizide 'Gülbahar' karakterini canlandıran Deniz Gürkan da yeteneği ve güzelliğiyle beğeni topluyor. Yapımdaki müziklere bayıldığını söyleyen Gürkan, ''Müzikler sahneyi baştan yaratıyor, görüntülere bir koku, bir ısı katıyor. Karakterlerin hissettiğini seyirciye direkt aktarıyor. Hep müzik ile dans ile büyüdüm. Balkan müzikleriyle gerçek anlamda sinema tutkum sayesinde içli dışlı oldum diyebilirim. Günün birinde Gülbahar'ın ağzından bir Balkan türküsü okumayı çok isterim'' dedi.

Bisikletle şehri keşfediyorum

Çekimler dışında Üsküp'ü bisikletle gezdiğini belirten Gürkan, ''Üsküp tam bir bisiklet şehri mesela. Şehri keşfetmek için bisiklet kullanıyorum, senaryo çalışmalarımla beraber günlerim doluyor. Yalnız kaldığım vakitler olduğunda, hele keyifliysem şarkı söylüyorum, mutlaka yüzüyorum, film izliyorum buradan sahiplendiğim kedim ile, yatmadan mutlaka okumalarımızı yapıyoruz beraber'' dedi.