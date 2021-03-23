Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, yeni anlaştığı projesiyle bir kez daha Türkiye'yi dünyaya tanıtacak. Rol aldığı dizilerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, uluslararası yatırım danışmanlığı firması Trem Global'in marka yüzü oldu. Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini dünyaya tanıtacak olan oyuncu, önümüzdeki günlerde kampanya için kamera karşısına geçecek.