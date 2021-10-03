Ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Kerem Bürsin, açıklamalarda bulundu. Hande Erçel ile birlikte olan oyuncu, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Çocukluğunu yurt dışında geçiren Bürsin, "Bu kadar fazla ve farklı ülkede yaşayınca insan doğal olarak bir aidiyet sıkıntısı yaşıyor ama ben Türkiye'ye aitim, bunu çok net olarak hissedebiliyorum. Ülkemi çok seviyorum" dedi.