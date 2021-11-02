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02 Kasım 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 12:30:00

Türkiye'de büyümek avantaj sağladı

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Edis, Türkiye turnesinin ikinci konserinde Bursalı dinleyicileriyle buluştu.

Edis, Türkiye turnesinin ikinci konserinde Bursalı dinleyicileriyle buluştu. Yağmurlu havaya rağmen konseri izlemeye gelen binlerce kişi Edis'in şarkılarıyla eğlendi. Londra'da doğup henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen Edis, İbrahim Selim'e açıklamalarda bulundu. Edis, büyüme sürecini Londra'da geçirmek isteyip istemeyeceğine dair soruya, "Çocukluk dönemimde Londra'da büyüseydim daha iyi olur diye bir düşünce vardı. Ama büyüdükten sonra hayat hikayemin şu anki sürecinden memnun olduğumu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de büyümek bana daha fazla avantaj sağladı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Etiketler : Edis Türkiye turnesi Bursalı dinleyiciler
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