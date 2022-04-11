Türkiye turnesine çıkıyor

Popçu Edis, konser takvimini yayınladı. Hypers ve Globe Live organizasyonuyla turneye çıkmaya hazırlanan popçu, ilk olarak 10 Mayıs'ta Bursa'da sevenlerinin karşısında olacak. Ardından 12 Mayıs'da İzmir, 25 Mayıs'ta Kocaeli, 28 Mayıs'ta Adana ve 29 Mayıs'ta Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak olan popçu, sosyal medya hesabından "Mayısta beraberiz o zaman" paylaşımını yaptı.