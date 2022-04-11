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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:37:00

Türkiye turnesine çıkıyor

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Popçu Edis, konser takvimini yayınladı. Hypers ve Globe Live organizasyonuyla turneye çıkmaya hazırlanan popçu, ilk olarak 10 Mayıs'ta Bursa'da sevenlerinin karşısında olacak.

Popçu Edis, konser takvimini yayınladı. Hypers ve Globe Live organizasyonuyla turneye çıkmaya hazırlanan popçu, ilk olarak 10 Mayıs'ta Bursa'da sevenlerinin karşısında olacak. Ardından 12 Mayıs'da İzmir, 25 Mayıs'ta Kocaeli, 28 Mayıs'ta Adana ve 29 Mayıs'ta Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak olan popçu, sosyal medya hesabından "Mayısta beraberiz o zaman" paylaşımını yaptı.

Etiketler : Türkiye turnesine çıkıyor Popçu Edis Hypers ve Globe Live organizasyonu
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