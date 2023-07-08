Rumen şarkıcı Otilia, Türkiye'yi ikinci evi gibi gördüğünü söyledi. Şarkıcı, önceki akşam KKTC'deki Lord Palace Otel'de düzenlenen 'En Moda Ödülleri'ne katıldı. Otilia, "Benim iki evim var, birincisi Romanya ikincisi Türkiye, bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Türkiye'de klip çekme hazırlığında olduğunu belirten şarkıcı, "Kapadokya'da klip çekeceğim ve bu klipte sevgilimi ilk kez gösterip onunla beraber oynayacağız" dedi. Gecede modacı Pınar Kerimoğlu ödül töreni için hazırladığı şov defilesiyle beğeni topladı.