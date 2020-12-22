Türkan Şoray'dan profesyenel eserler geliyor

Karantina döneminde okul yıllarından bu yana tutkusu olan resim sanatına geri dönen Türkan Şoray, bu yeteneğini profesyonelleşmeye karar verdi.



KADIN PORTRELERİ ÇİZİYOR

Villasının bir bölümünü atölye haline getirerek kadın portreleri çizmeye başlayan Türkan Şoray, haftanın belirli günlerinde evine gelen özel hoca eşliğinde resim dersleri alıyor. Hayali bir gün resim sergisi açmak olan ünlü oyuncunun kızı Yağmur Ünal da annesinin izinde… Kızına resim sevdasını işleyen Türkan Şoray’ın ders arkadaşı da kızı oldu. Evde oldukları bugünlerde kadın portreleri çizerek zaman geçiren anne – kız, resim yapmanın kendilerine huzur verdiğini ve bu dönemi böylelikle daha verimli atlattıklarını yakın çevresiyle paylaştı.

