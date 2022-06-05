Türk oyunculara sahip çıktı

En son 'Benden Ne Olur?' adlı filmde yer alan oyuncu Nur Fettahoğlu Etiler'de görüntülendi. Fettahoğlu, Kerem Bürsin'in yurt dışındaki oyuncuları kastederek "Onlarda dünyaları ben yarattım. Burası benim setim gibi tavırlar yok" sözleri hakkında konuştu. Oyuncu, "Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama her insan bir değildir. Arkadaşlarımız için biraz sert olmuş. Benim tanıdığım çevremde böyle bir insan yok" dedi.