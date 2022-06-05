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Türk oyunculara sahip çıktı
05 Haziran 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 12:30:00

Türk oyunculara sahip çıktı

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En son 'Benden Ne Olur?' adlı filmde yer alan oyuncu Nur Fettahoğlu Etiler'de görüntülendi.

En son 'Benden Ne Olur?' adlı filmde yer alan oyuncu Nur Fettahoğlu Etiler'de görüntülendi. Fettahoğlu, Kerem Bürsin'in yurt dışındaki oyuncuları kastederek "Onlarda dünyaları ben yarattım. Burası benim setim gibi tavırlar yok" sözleri hakkında konuştu. Oyuncu, "Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama her insan bir değildir. Arkadaşlarımız için biraz sert olmuş. Benim tanıdığım çevremde böyle bir insan yok" dedi.

Etiketler : Türk oyunculara sahip çıktı Benden Ne Olur? Nur Fettahoğlu Kerem Bürsin
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