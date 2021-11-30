Türk insanı çok sadık

Dünyaca ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Türk insanına övgüler yağdırdı. Şarkıcı YouTube'da yayınlanan 'Enes Hergüneş Show'a konuk oldu. Keyifli geçen programda Stan, "Türk insanlarını seviyorum. Türkiye benim ikinci ülkem gibi. Büyüdüğüm dönemde şehrimizde çok fazla Türk ve Türk restorantları vardı. En iyi yemekler sizde. Ayrıca çok kibar ve iyi kalplisiniz. Türk bir arkadaşınız olursa sizinle sonsuza kadar dost kalabilir. Sadık insanlarsınız" diyerek övgülerde bulundu.