ÜLKEM İÇİN ÇALIŞACAĞIM



'Yasak Elma' dizisinde yer alan oyuncu Eda Ece, depremzedeler için erzak ve kıyafet alışverişine çıktı. Oyuncu, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulduğunu ve gururlandığını açıkladı. Instagram'dan oyuncu, "Gezdiğim her yerde bulabildiğim erzak, ilaç, bebek eşyası ve kıyafetleri aldım ve gördüm ki raflar boş... Sizi çok seviyorum Türk halkı, sendeki yürek kimsede yok! Her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Kurtuluş savaşları böyle anlatıldı. Bizde işte böyle bir ülkeyiz ölene kadar buradayım. Ülkem için çalışacağım" dedi.

İLK TIR YOLA ÇIKTI



Şarkıcı Tan Taşçı depremzedeler için harekete geçti. Taşçı, tüm gün depremzedeler için çalışıp yardım kolileri düzenledi. Şarkıcı, deprem bölgesine gidecek olan ihtiyaçları ilk TIR'a taşıyarak yola çıkardı.

CANLA BAŞLA MÜCADELE

Gökçe Bahadır müzisyen eşi Emir Ersoy'la yaşanan deprem felaketi sonrası gönderilen eşyaları koliledi. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremde büyük üzüntü yaşayan oyuncu, teker teker hazırladıkları yiyecek, içecek ve kıyafetleri TIR'a yükleyerek bölgeye gönderdi.

10 İLDE EKİBİYLE YEMEK YAPTI



Şef Mehmet Yalçınkaya, deprem sonrası Masterchef programındaki yarışmacılarıyla 10 ile yardıma koştu. Ünlü şef, 10 afet bölgesinde ekibiyle yemek hazırladı.

PAŞA GÖNÜLLÜLER



Oyuncu Selahattin Paşalı ve Merve Dizdar tüm Türkiye'yi yasa boğan afete kayıtsız kalmadı. Oyuncular arkadaşlarıyla birlikte depremzedelere yardım için temel ihtiyaç kolileri hazırladı.

AFET BÖLGESİNDE



Gamze Özçelik, kurucu başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin ekibiyle birlikte Hatay'a gitti. Afet bölgesinde karşılaştığı manzara karşısında "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum'' diyen Özçelik, halka yardım etti.

EŞİ VE ÇOCUĞU BİZE EMANET



Şarkıcı Niran Ünsal, Türkiye'yi yasa boğan depremlerde 'Oğlum, can kardeşim' dediği arkadaşının vefat ettiğini öğrendi. Ünsal, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren Ünsal, "Kardeşim yaşanan depremde İskenderun'da bugün enkaz altından çıkarılmış. Çok üzgünüm! Hakkını helal et oğlum, eşin ve çocuğun bize emanet" ifadelerini kullandı.

HALASINI KAYBETTİ



Hatay'da bulunan yakınlarından haber alamadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran müzisyen Karsu, halasını depremde kaybettiğini açıkladı. Sanatçı paylaşımında, "Nur içinde yat halacım. Meleksin hala melek" yazdı.

KOLİLERİ TAŞIDI



Oyuncu Burcu Özberk, 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrası harekete geçti. Oyuncu, Ataşehir'de düzenlenen bir yardım merkezinde soluğu aldı. Özberk, afet bölgesine gidecek olan ihtiyaç malzemelerinin olduğu kolileri taşıyarak yola çıkacak TIR'a yükledi.

AFETZEDELERE PİŞİRECEK



İki michelin yıldızlı 'Turk' restoranın kurucusu Fatih Tutak, 6 kişilik ekibiyle sıcak yemek yapmak için Hatay'a gitti. İlk olarak yetkili kişilerden endüstriyel mutfak konusunda destek isteyen Tutak'a çok sayıda geri dönüş oldu. Kısa sürede bir firma tarafından mutfak temin edilen Tutak, afetzedeler için yemek hazırladı.