'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

Hande Yener, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda New York'ta 39'uncusu düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü" kutlamalarında sahneye çıktı. Katılımcılarına coşkulu anlar yaşatan Yener, sahnede Türk bayrağını öptü. Yener kendisine Türk Amerikan Dernekleri Fedarasyonu tarafından verilen teşekkür plaketini paylaşırken ''Sizlerle burada birlik beraberlik içerisinde olmaktan onur duydum'' dedi.