Türk dinleyişi çok özel

Ailesinden gelen fado geleneğini caz, pop ve rock müzikleriyle buluşturan Carminho, 12 Nisan'da ilk kez CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. 'Portuguesa' adlı son albümünden şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, ''Türkiye'de daha önce de bulundum. Benim için inanılmaz bir deneyim olduğunu hatırlıyorum. Türkiye'deki seyirciye şarkı söylemek çok özeldi, çünkü fado, Portekiz ve kültürümüz hakkında çok şey biliyorlar. Türkiye'deki dinleyici farklı seslere ve farklı müzik türlerine çok açık... Onun için çok heyecanlıyım'' dedi.