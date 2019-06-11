11 Haziran 2019 11:34 | Salı
Tulin Şahin'in bebeği kısmetiyle geliyor
Ünlü top model Tülin Şahin, hamile olduğunu açıklar açıklamaz, firmalar sıraya girdi. Anne, bebek bakımı, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifi alan Şahin, hamilelik deneyimlerini birçok platformda paylaşmaya hazırlanıyor. Yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenerek bebek sahibi olmaya hazırlanan Şahin, güzelliği ile göz dolduruyor. Şahin, hamilelik sürecini Türkiye'de geçirecek ve doğumunu da İstanbul'da yapacak. Tülin Şahin’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Tülin Şahin, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu belirtti.
Tülin Şahin nisanda Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Porto'da nikah masasına oturmuştu
KIZ BEBEK GELİYOR
Geçen günlerde çiftten müjde gelmiş, Tülin Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. 38 yaşındaki manken, kız bebek beklediğini söyledi.
TEKLİF YAĞIYOR
Tülin Şahin'e şimdiden anne, bebek, bakım, kozmetik ve giyim firmalarından reklam teklifleri yağmaya başladı.
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