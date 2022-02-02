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02 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 11:00:00

Tülin Şahin'e mahkemeden ret

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Tülin Şahin, çocuğunun babası Pedro De Noronha'nın sosyal medya üzerinden kendisini aşağılayarak saygınlığını zedelemeye devam ettiğini iddia ederek tedbir talebinde bulundu.

Tülin Şahin, çocuğunun babası Pedro De Noronha'nın sosyal medya üzerinden kendisini aşağılayarak saygınlığını zedelemeye devam ettiğini iddia ederek tedbir talebinde bulundu. Şahin'in tedbir süresinin sona erdiğini belirten mahkeme, sona eren tedbirin uzatılması yönünde karar verilemeyeceği gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Tülin Şahin Pedro De Noronha çocuğunun babası
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