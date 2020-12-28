28 Aralık 2020 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:01:00
Tülin Şahin'den sağlıklı tatlı
Tülin Şahin, kendi adını taşıyan bir pasta çıkardı.
Çırağan Sarayı’nın pastane şefleri tarafından hazırlanan ürünün yeni yıl tanıtımı için kamera karşısına geçen Tülin Şahin, “Tulıss’ glütensiz ve sadece 185 kalori. Sağlıklı’’ dedi.
- Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi ilişkisini artık saklamıyor
- Zeynep Bastık nişanlısı Tolga Akış hakkında konuştu: Birinci haftada evlilik teklifi aldım
- Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
- Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz
- Şeyda Coşkun'dan izin belgeli spor
- Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak