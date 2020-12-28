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28 Aralık 2020 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:01:00

Tülin Şahin'den sağlıklı tatlı

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Tülin Şahin, kendi adını taşıyan bir pasta çıkardı.

Çırağan Sarayı’nın pastane şefleri tarafından hazırlanan ürünün yeni yıl tanıtımı için kamera karşısına geçen Tülin Şahin, “Tulıss’ glütensiz ve sadece 185 kalori. Sağlıklı’’ dedi.

Etiketler : Tülin Şahin Tülin Şahin pasta magazin
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