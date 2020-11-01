Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı

Ünlü model Tülin Şahin, podyumların aranan isimlerinden olmasındaki başarısını asker gibi disiplinli çalışmasına bağladı. Instyle dergisinin bu ay ki konuğu olan Tülin Şahin, başarı sırrının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: ‘’Dünyanın en kısa mesleklerinden biri modellik. Başarımın sırrı sanırım çok çalışkan ve disiplinli olmam. Adeta bir asker gibi çalışırım. Bence sanırım bunlar, 20 yıldır beni ayakta tutan şeyler, sürdürebilir kılan. Ama sektördekilere de sormak lazım.’’