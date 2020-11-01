  • BIST
    1123.87
  • Dolar
    8,3832
  • Euro
    9,7660
  • Altın
    507,7310
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
İzmir depremiyle bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı yıkıldı
Öksürükten virüs tahlili
Bakan Kurum açıkladı: Yardım ödemeleri başladı
Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı
Sosyal mesafeli özlem giderme
Bakan Koca 'Zorundayız' deyip uyardı...
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor
Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
01 Kasım 2020 Pazar 16:29:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:15:00

Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı: Asker gibi çalışırım

ABONE OL

Ünlü model Tülin Şahin, podyumların aranan isimlerinden olmasındaki başarısını asker gibi disiplinli çalışmasına bağladı. Instyle dergisinin bu ay ki konuğu olan Tülin Şahin, başarı sırrının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: ‘’Dünyanın en kısa mesleklerinden biri modellik. Başarımın sırrı sanırım çok çalışkan ve disiplinli olmam. Adeta bir asker gibi çalışırım. Bence sanırım bunlar, 20 yıldır beni ayakta tutan şeyler, sürdürebilir kılan. Ama sektördekilere de sormak lazım.’’

Etiketler : Tülin Şahin model podyum başarı sırrı
Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor

Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'ın yeni yaşına romantik kutlama: Çok incindik ama buluştuk
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı

Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti

Hande Ünsal pandemi sürecinde boş durmuyor... Yeni şarkısına klip çekti
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Sorumsuzluğa devam

Sorumsuzluğa devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER