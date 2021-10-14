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14 Ekim 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 10:30:00

Tuğba'ya sahne iyi geliyor

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Tuğba Yurt sevenleriyle buluştu. Şarkıcı ikinci kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Tuğba Yurt sevenleriyle buluştu. Şarkıcı ikinci kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi. Sağanak yağmura rağmen konserini iptal etmeyen Yurt'u müzikseverler yalnız bırakmadı. Şarkıcı, dünden bugüne kadar olan şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten şarkıcı, "Tatlı bir yorgunluk var üzerimde. Ama o kadar da mutluyum ki, sahneye çıktığım da ne yorgunluk kalıyor, ne stres" dedi.

Etiketler : Tuğba Yurt Harbiye Açıkhava Sahnesi konser
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