Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı

YouTube kanalında iki haftada bir şarkı yayınlayacağını vurgulayan Tuğba Yurt, “23 şarkıdan oluşan çalışmalarımın ilki ‘Zalim’ ile başladı. Seçtiğim şarkıların sesime yakışması ve yorum olarak o şarkıya bir şeyler katabilmek konusu benim için çok önemli. Repertuarımı da bu doğrultuda hazırladım. Bir günde Youtube listesine giriş yaptık’’ dedi.