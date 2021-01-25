Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
Tuğba Yurt, sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Azeri Eldar Mansurov'a ait “Zalim” i akustik olarak Youtube hesabında yayımladı.
YouTube kanalında iki haftada bir şarkı yayınlayacağını vurgulayan Tuğba Yurt, “23 şarkıdan oluşan çalışmalarımın ilki ‘Zalim’ ile başladı. Seçtiğim şarkıların sesime yakışması ve yorum olarak o şarkıya bir şeyler katabilmek konusu benim için çok önemli. Repertuarımı da bu doğrultuda hazırladım. Bir günde Youtube listesine giriş yaptık’’ dedi.
- Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
- 'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
- Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
- Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
- Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
- İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama