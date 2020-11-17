17 Kasım 2020 Salı 08:34:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 08:34:00
Tuğba Yurt'tan müjde... 'Sığınak' sonrası yeni şarkılar
Genç popçu Tuğba Yurt, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait olan ‘Sığınak' şarkısı için kamera karşısına geçti.
Albüme ilk aldığı şarkı olması nedeni ile ‘Sığınak’ın kendisi için çok özel olduğunu da söyleyen Tuğba Yurt, yeni şarkılar için stüdyoya girdiğinin müjdesini de sevenlerine duyurdu.
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